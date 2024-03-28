Прямых рейсов из России в Грузию стало больше

Санкт-Петербург и Тбилиси стали ближе. Между городами начал осуществлять полеты авиаперевозчик "Азимут". Информация об этом была опубликована на сайте компании.
Авиалайнеры будут совершать вылеты по этому маршруту два раза в неделю.
"Рейс в столицу Грузии – первое зарубежное направление авиакомпании «Азимут» из Международного аэропорта Пулково, открытое в 2024 году"
– пресс-служба компании "Азимут"
Уточняется, что компания уже совершает рейсы в грузинскую столицу из российской столицы, МинВод, Сочи и Уфы.
Добраться из Пулково в Тбилиси можно по средам и воскресеньям.
Также, сообщается, что к началу летнего сезона компания может увеличить число полетов по этому направлению.
Ранее воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Тбилиси осуществляли грузинская Georgian Airway и российская авиакомпания Red Wings.