Вестник Кавказа

Прямых рейсов из России в Грузию стало больше

Прямых рейсов из России в Грузию стало больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиаперевозчик "Азимут" начал совершать перелеты из Санкт-Петербурга в Тбилиси. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.

Санкт-Петербург и Тбилиси стали ближе. Между городами начал осуществлять полеты авиаперевозчик "Азимут". Информация об этом была опубликована на сайте компании.
Авиалайнеры будут совершать вылеты по этому маршруту два раза в неделю.

"Рейс в столицу Грузии – первое зарубежное направление авиакомпании «Азимут» из Международного аэропорта Пулково, открытое в 2024 году"

– пресс-служба компании "Азимут"

Уточняется, что компания уже совершает рейсы в грузинскую столицу из российской столицы, МинВод, Сочи и Уфы.

Добраться из Пулково в Тбилиси можно по средам и воскресеньям.

Также, сообщается, что к началу летнего сезона компания может увеличить число полетов по этому направлению.

Ранее воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Тбилиси осуществляли грузинская Georgian Airway и российская авиакомпания Red Wings. 

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