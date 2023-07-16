Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу на Нахчыванском направлении

Опубликовано: 12:58, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ВС Армении атаковали позиции ВС Азербайджана после встречи лидеров двух стран, прошедшей накануне в Брюсселе. Обстрелы совершались в ночь с субботы на воскресенье.

В ночь с 15 на 16 июля позиции армии Азербайджана подверглись очередному обстрелу со стороны армянских ВС. Об этом сказано на сайте Минобороны АР.

Согласно информации, обстрелы начались в 02:30.

"Подразделения ВС Армении с позиций в направлении Ведийского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гараагач Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики"

– министерство обороны

В ведомстве также добавили, что азербайджанскими военными были принятые адекватные ответные меры.