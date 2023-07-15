Азербайджан и Армения договорились ускорить делимитацию границы

Опубликовано: 18:56, 15 июл 2023 (UTC+3 MSK)

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Лидеры Армении, Азербайджана и ЕС намерены активизировать процессы по урегулированию отношения двух стран. Также на повестке было обсуждение процесса подписания мирного договора и гуманитарные вопросы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, глава армянского правительства Никол Пашинян при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля по результатам переговоров пришли к договоренности об активизации усилий, направленных на урегулирование всего спектра двусторонних отношений. Об этом стало известно по завершении трехсторонней встречи.

Стало известно, что лидеры обсудили процесс подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, вопросы права и безопасности жителей Карабаха и иные гуманитарные вопросы.

Об этом сообщил президент Европейского совета, подчеркнув, что переговоры носили продуктивный характер.

«Мы переживаем один из самых сложных этапов. Я воздаю должное двум лидерам за их твердую приверженность мирному процессу и призываю их к дальнейшим смелым шагам, обеспечить прогресс на пути к нормализации»

– Шарль Мишель

Также Шарль Мишель пригласил лидеров осенью провести встречу в аналогичном формате.

Напомним, что в ходе состоявшихся накануне переговоров Ильхама Алиева и Марля Мишеля, стороны обсуждали ход переговорного процесса между Азербайджаном и Арменией. Ильхам Алиев подчеркнул, что брюссельский формат переговоров Азербайджана и Армении является эффективным.