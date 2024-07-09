Пожарные потушили склады в Краснодаре

Складские помещения потушили в Краснодаре на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом проинформировали в МЧС России.

Пожарные потушили огонь на складах со строительными материалами в городе Краснодаре. Инцидент произошел на территории двух складских помещений, где хранились различные строительные материалы.

"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Краснодаре"

– МЧС РФ

Далее в пресс-службе спасательного ведомства отметили, что возгорание удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. м. Это позволило предотвратить дальнейшее распространение огня на другие складские объекты и минимизировать ущерб от пожара.

Благодаря оперативному вмешательству спасателей удалось избежать чрезвычайных ситуаций и сохранить окружающую территорию от воздействия огня.