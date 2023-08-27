Пожар на рынке "Лира" потушили в Пятигорске

Крупное возгорание тушили на известном рынке сегодня в Предгорном районе Ставрополья. В результате никто не погиб, однако несколько человек пострадали.
Магазин постельного белья сгорел сегодня на рынке "Лира", расположенном под Пятигорском.
Возгорание началось на втором этаже торговой точки. В общей сложности с огнем боролись более 70 человек и 24 единицы техники.
Они смогли локализовать пожар на площади 1000 кв м.
Как рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров, в результате пожара погибших нет, но несколько человек пострадали.
- Пожарный во время тушения получил тепловой удар.
- Еще три человека обратились за помощью к медикам.
Врачи помогли всем четырем. Госпитализация никому не потребовалась.