Пожар на рынке "Лира" потушили в Пятигорске

Опубликовано: 18:47, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Telegram-канал главы Предгорного округа

Крупное возгорание тушили на известном рынке сегодня в Предгорном районе Ставрополья. В результате никто не погиб, однако несколько человек пострадали.

Магазин постельного белья сгорел сегодня на рынке "Лира", расположенном под Пятигорском.

Возгорание началось на втором этаже торговой точки. В общей сложности с огнем боролись более 70 человек и 24 единицы техники.

Они смогли локализовать пожар на площади 1000 кв м.

Как рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров, в результате пожара погибших нет, но несколько человек пострадали.

Пожарный во время тушения получил тепловой удар.

Еще три человека обратились за помощью к медикам.

Врачи помогли всем четырем. Госпитализация никому не потребовалась.