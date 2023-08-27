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Пожар на рынке "Лира" потушили в Пятигорске

Пожар на рынке &quot;Лира&quot; потушили в Пятигорске
© Фото: Telegram-канал главы Предгорного округа
Крупное возгорание тушили на известном рынке сегодня в Предгорном районе Ставрополья. В результате никто не погиб, однако несколько человек пострадали.

Магазин постельного белья сгорел сегодня на рынке "Лира", расположенном под Пятигорском.

Возгорание началось на втором этаже торговой точки. В общей сложности с огнем боролись более 70 человек и 24 единицы техники.

Они смогли локализовать пожар на площади 1000 кв м.

Как рассказал глава Ставропольского края Владимир Владимиров, в результате пожара погибших нет, но несколько человек пострадали.

  • Пожарный во время тушения получил тепловой удар.
  • Еще три человека обратились за помощью к медикам.

Врачи помогли всем четырем. Госпитализация никому не потребовалась.

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