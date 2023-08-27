Под Пятигорском потушили гору

Опубликовано: 8:08, 27 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Загоревшаяся накануне к северу от Пятигорска гора Верблюд сегодня утром была потушена. Максимальная площадь пожара не превысила 1 га.

Сегодня утром ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю отчиталось о ликвидации очередного ландшафтного пожара в горах КавМинВод. На сей раз удалось одолеть огненную стихию на горе Верблюд, расположенной к северу от Пятигорска.

Напомним, что накануне по неустановленным причинам на подножье Верблюда загорелся сухостой, возгорание быстро разрослось до площади в 800 кв м, прежде чем на место прибыли ставропольские пожарные.

По данным чрезвычайного ведомства, огнеборцам не удалось сразу взять пожар под контроль – им помешал сильный ветер. В результате огонь распространился до площади в 1 га, после чего все-таки был локализован и к утру полностью потушен.

Отмечается, что для ближайшего населенного пункта Верблюдогорка пожар не успел стать угрозой благодаря оперативным действиям сотрудником МЧС.