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Под Пятигорском потушили гору

Под Пятигорском потушили гору
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Загоревшаяся накануне к северу от Пятигорска гора Верблюд сегодня утром была потушена. Максимальная площадь пожара не превысила 1 га.

Сегодня утром ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю отчиталось о ликвидации очередного ландшафтного пожара в горах КавМинВод. На сей раз удалось одолеть огненную стихию на горе Верблюд, расположенной к северу от Пятигорска.

Напомним, что накануне по неустановленным причинам на подножье Верблюда загорелся сухостой, возгорание быстро разрослось до площади в 800 кв м, прежде чем на место прибыли ставропольские пожарные.

По данным чрезвычайного ведомства, огнеборцам не удалось сразу взять пожар под контроль – им помешал сильный ветер. В результате огонь распространился до площади в 1 га, после чего все-таки был локализован и к утру полностью потушен.

Отмечается, что для ближайшего населенного пункта Верблюдогорка пожар не успел стать угрозой благодаря оперативным действиям сотрудником МЧС.

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