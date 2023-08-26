В Стамбуле загорелся лес

Опубликовано: 17:25, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На западной окраине Стамбула распространяется лесной пожар. Жара и засуха способствуют быстрому продвижению огня к жилым строениям. Локализовать возгорание пока не удается.

Как рассказали турецкие СМИ сегодня днем в лесу, расположенном в Беюкчекмедже, отдаленном западном районе Стамбула, разгорелся пожар.

Ввиду продолжающейся засухи и жары в Стамбуле огонь стал быстро распространяться по деревьям, в результате в опасной близости от лесного пожара оказались жилые строения района.

По данным турецкого телевидения, на экстренное тушение пожара в Беюкчекмедже брошены в массовом порядке стамбульские пожарные. Пока распространение огня не удается остановить, руководство Стамбула наращивает число огнеборцев в этом районе.

На данный момент нет информации о том, кто или что могло спровоцировать возгорание в лесу Стамбула.