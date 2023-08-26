РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Стамбуле загорелся лес

В Стамбуле загорелся лес
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На западной окраине Стамбула распространяется лесной пожар. Жара и засуха способствуют быстрому продвижению огня к жилым строениям. Локализовать возгорание пока не удается.

Как рассказали турецкие СМИ сегодня днем в лесу, расположенном в Беюкчекмедже, отдаленном западном районе Стамбула, разгорелся пожар.

Ввиду продолжающейся засухи и жары в Стамбуле огонь стал быстро распространяться по деревьям, в результате в опасной близости от лесного пожара оказались жилые строения района.

По данным турецкого телевидения, на экстренное тушение пожара в Беюкчекмедже брошены в массовом порядке стамбульские пожарные. Пока распространение огня не удается остановить, руководство Стамбула наращивает число огнеборцев в этом районе.

На данный момент нет информации о том, кто или что могло спровоцировать возгорание в лесу Стамбула.

Россия подключилась к тушению леса в Чанаккале

Россия подключилась к тушению леса в Чанаккале

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
985 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version