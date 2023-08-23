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Россия подключилась к тушению леса в Чанаккале

Россия подключилась к тушению леса в Чанаккале
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российские спасатели пришли на помощь турецким коллегам, ведущим борьбу с лесными пожарами в провинции Чанаккале.

Глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы сообщил о том, что для помощи турецким огнеборцам, борющимся с лесным пожаром в турецкой провинции Чанаккале, бл подключен российский самолет-амфибия.

"В тушении пожара задействован арендованный у России крупный самолет"

– Ибрагим Юмаклы

По словам главы ведомтва, в настоящее время погода позволяет успешно бороться с огнем, однако во второй половине дня синоптики прогнозируют усиление ветра, что может значительно усложнить ход работ.

В результате пожара есть пострадавшие от дыма. Госпитализировано 48 человек. На месте продолжают дежурить скорые.

Накануне из-за пожара было временно прекращено движение судов по проливу Дарданеллы. Вода из пролива нужна для самолетов-амфибий.

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