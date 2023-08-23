Лесной пожар в Турции - началась эвакуация граждан

Опубликовано: 6:39, 23 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В турецкой Чанаккале бушует лесной пожар. Часть местного населения эвакуировали, есть пострадавшие от дыма.

Природные пожары продолжаются в Турции, в провинции Чанаккале началась эвакуация населения.

Жителей провинции Чанаккале в Турции частично эвакуировали из-за лесного пожара, речь идет о жителях ближайших к горящим территориям поселений.

"736 местных жителей были эвакуированы в целях предосторожности. Министр сельского и лесного хозяйства, Ибрагим Юмаклы направился в Чанаккале"

– глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун

Ранее стало известно, что от дыма пострадали четверо местных жителей.

Министр, прибыв на место, опроверг слухи о полной эвакуации больницы, которая находится вблизи зоны пожара.

"Всего эвакуировано девять сел. Огонь затронул 1,5 тыс. га территории. 14 человек переведены из государственной больницы Чанаккале в другие медучреждения. Всего в ней осталось 150 пациентов. Предусмотрительно держим наготове 60 машин скорой помощи. Угрозы нет, но приняты меры предосторожности"

– Юмаклы

В настоящее время в борьбе с пожаром участие принимают свыше 1,3 тыс человек.

Накануне пролив Дарданеллы был перекрыт в связи с пожаром в Чанаккале.