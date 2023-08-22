Пожар парализовал движение через пролив Дарданеллы

Опубликовано: 19:21, 22 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из-за крупного лесного пожара в Турции временно ограничено движение судов через пролив Дарданеллы. Огонь вспыхнул в лесном массиве провинции Чанаккале.

Движение через пролив Дарданеллы в Турции, соединяющий Эгейское море с Мраморным, временно недоступно из-за лесного пожара. Об этом сообщают местные СМИ.

"Пролив Дарданеллы был закрыт для движения судов с юга на север из-за продолжающегося лесного пожара"

– гостелеканал TRT Haber

Ранее в провинции Чанаккале, расположенной в северно-западной части Турции, вспыхнул крупный лесной пожар. Позднее пожарным удалось взять огонь под контроль.