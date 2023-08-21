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В Турцию придет новая волна аномальной жары

В Турцию придет новая волна аномальной жары
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жителей Турции предупредили о новой волне аномальной жары. В ближайшее время воздух в некоторых регионах республики прогреется до плюс 40 градусов.

На Турцию надвигается новая волна аномальной жары. Об этом сообщили в Главном метеорологическом управлении

Волна тепла, охватившая восточную и юго-восточную часть страны, теперь придет и в другие регионы. Температура воздуха будет на 10 градусов превышать сезонную норму.

Согласно прогнозу синоптиков, в провинции Диярбакыр воздух прогреется до плюс 41 градуса, в Газиантепе – до плюс 40 градусов, в Эдирне – до плюс 38 градусов.

Метеорологи также отмечают, что на восточном побережье Черного моря и восточном побережье Центрального черного моря, а также на северо-востоке Восточной Анатолии местами пройдут грозовые ливни.

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