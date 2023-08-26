Под Пятигорском снова горят горы

Опубликовано: 18:26, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Недалеко от Пятигорска вновь загорелась гора, теперь – гора Верблюд к северу от города. По неизвестным причинам огонь занялся в сухостое, и сильный ветер стал его раздувать.

Как рассказали в ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, на территории КавМинВод загорелась еще одна гора. На сей раз речь идет о горе Верблюд, расположенной к северу от Пятигорска.

Спасатели уточнили, что на Верблюд, как неделей раньше на Бештау, происходит ландшафтный пожар – горит сухостой на подножье. В данный момент огонь распространился на площадь в 800 кв м.

При этом представители краевого МЧС подчеркнули, что пожарные уже взяли возгорание под контроль, оно локализовано и не будет расширяться. Ближайшее селение Верблюдогорка вне опасности.

При этом, по словам руководителя Предгорного муниципалитета Николая Бондаренко, одолеть пожар в ближайшие часы не удастся, поскольку на Верблюде дует очень сильный ветер, раздувая огонь.