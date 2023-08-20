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На Бештау горит ландшафт

На Бештау горит ландшафт
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КавМинВодах горит знаменитая гора Бештау. Пока что речь идет о горении сухостоя, пожарные заверяют, что делают все необходимое для предотвращения лесного пожара. В Ставропольском крае очень жарко и сухо, возможны повторения подобных возгораний.

Как сообщили сегодня в НУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, гора Бештау (КавМинВоды) стала сегодня очагом пожара – на ее склоне неизвестные запалили сухостой.

По данным огнеборцев, сейчас огнем объята площадь в 200 кв м, специалисты занимаются локализацией пожара. Спасатели заверили, что близлежащие здания вне зоны опасности.

Отметим, что днем на Ставрополье возникли еще два очага горения сухостоя, суммарно их площадь оценивается в 30 гектар. Трава и иссохшие кустарники легко загораются из-за засухи жары, установившейся в крае.

На следующей неделе ситуация с пожароопасностью на Ставрополье лучше не станет, поскольку жара сохранится и в отдельных местах будет выше 40 градусов в тени.

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