На Бештау горит ландшафт

Опубликовано: 23:16, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КавМинВодах горит знаменитая гора Бештау. Пока что речь идет о горении сухостоя, пожарные заверяют, что делают все необходимое для предотвращения лесного пожара. В Ставропольском крае очень жарко и сухо, возможны повторения подобных возгораний.

Как сообщили сегодня в НУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, гора Бештау (КавМинВоды) стала сегодня очагом пожара – на ее склоне неизвестные запалили сухостой.

По данным огнеборцев, сейчас огнем объята площадь в 200 кв м, специалисты занимаются локализацией пожара. Спасатели заверили, что близлежащие здания вне зоны опасности.

Отметим, что днем на Ставрополье возникли еще два очага горения сухостоя, суммарно их площадь оценивается в 30 гектар. Трава и иссохшие кустарники легко загораются из-за засухи жары, установившейся в крае.

На следующей неделе ситуация с пожароопасностью на Ставрополье лучше не станет, поскольку жара сохранится и в отдельных местах будет выше 40 градусов в тени.