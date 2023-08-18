В лесничестве в Геленджике вспыхнул второй за день пожар

Опубликовано: 15:58, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Геленджиксом лесничестве произошел второй за день пожар. Его площадь составляет 1 га.

В пятницу, 18 августа, в Геленджикском лесничестве вспыхнул пожар. Об этом сказано в пресс-релизе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В 13:26 мск поступило сообщение о возгорании лесной подстилки на площади 1 га. Пожар локализован"

– пресс-служба

Это уже второй за день пожар в лесничестве. Первый произошел в 10:42, его удалось полностью потушить в течение 8 минут.

К тушению пожара привлекаются 41 человек и 13 единиц техники.