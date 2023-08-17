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Жара будет стремиться к 40 на Кубани

Жара будет стремиться к 40 на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за жары в населенных пунктах Черноморского побережья.

В связи с прогнозами синоптиков, пообещавших, что в пятницу и субботу столбики термометров на побережье Черного моря будут подниматься до +35 градусов, было объявлено штормовое предупреждение.

"Штормовое предупреждение по сильной жаре. Во второй половине дня и вечером 18.08 и 19.08.2023 на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри ожидается сильная жара +37 градусов" – ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ночью будет прохладнее – около +24-25 градусов.

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