Жара будет стремиться к 40 на Кубани

Опубликовано: 13:29, 17 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за жары в населенных пунктах Черноморского побережья.

В связи с прогнозами синоптиков, пообещавших, что в пятницу и субботу столбики термометров на побережье Черного моря будут подниматься до +35 градусов, было объявлено штормовое предупреждение.

"Штормовое предупреждение по сильной жаре. Во второй половине дня и вечером 18.08 и 19.08.2023 на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри ожидается сильная жара +37 градусов" – ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ночью будет прохладнее – около +24-25 градусов.