Посол Джалали: Иран не хочет войны

Посол Ирана в России заявил, что Тегеран не хочет расширения конфликта после удара Израиля. Однако он добавил, что Иран оставляет право ответить Тель-Авиву.

Иранский посол в России Казем Джалали сообщил, что Тегеран оставляет за собой право ответить на израильские удары и сам обозначит форму ответа.

"Мы оставляем за собой право ответить, но, как отметил иранский лидер, пощечина вовремя будет нанесена. Как точно председатель генерального штаба вооруженных сил сказал, инициатива будет в руках иранских вооруженных сил"

- Казем Джалали

Дипломат подчеркнул, что Иран обозначит время, дату и форму ответа на удар Израиля. При этом он добавил, что Иран не хочет расширять зону конфликта и войны, и доказал это.

Напомним, в результате авиаудара Израиля по иранскому посольству в Дамаске, который произошел на прошлой неделе, погибли семь офицеров КСИР. Среди умерших оказались двое высокопоставленных генералов.