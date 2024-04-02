СМИ: Израиль закрыл десятки посольств после угрозы Ирана

Власти Израиля приостановили работу 28 диппредставительств по всему миру. Как пишут СМИ, это связано с угрозой Тегерана отомстить за удар по консульству в Сирии.

Израильские власти приостановили деятельность 28 дипломатических представительств по всему миру, передает издание Sky news - Arabiya.

Там заявили, что закрытие посольств связано с угрозой Тегерана ответить на удар по консульству в Дамаске, жертвами которого стали генералы КСИР.

Решение о закрытии посольств было принято службой безопасности израильского МИД по согласованию с Общей службой безопасности.

Отмечается, что работники израильских посольств могут пока не приходить на работу. Их призвали проявлять бдительность и временно не посещать места, связанные с Израилем.