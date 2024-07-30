Вестник Кавказа

Помилование Саакашвили готовят в Грузии

Саакашвили Михаил
© Фото: Сайт президента Грузии
В Тбилиси заявили, что президент Грузии готовит план для помилования Михаила Саакашвили. Спикер парламента сказал, что Саломе Зурабишвили находится с ним и оппозицией.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что президент страны Саломе Зурабишвили готовит план для помилования экс-руководителя Михаила Саакашвили.

Он отметил, что Зурабишвили держится на посту президента благодаря Саакашвили и оппозиционной партии "Единое национальное движение". Спикер подчеркнул, что она находится с бывшим главой страны и его партией.

"Вы видели настроения грузинского народа, решение Конституционного суда и парламента относительно ее импичмента. Конечно же, у всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием, и я уверен, что у нее будут такие планы"

- Шалва Папуашвили

Папуашвили также напомнил о голосовании по импичменту Зурабишвили в октябре 2023 года. Он рассказал, что "Нацдвижение" выступило против процедуры, что позволило ей остаться на должности.

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