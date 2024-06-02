Шалва Папуашвили: Грузии не нужны американские деньги

Деньги, которые США отказались перечислять в Грузию, не попадали в бюджет и не использовались для выплат зарплат, пособий и пенсий, подчеркнул глава парламента Шалва Папуашвили. Он признался, что государству до сих пор неясно, кто в Грузии получал и как использовал американское финансирование.

Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили постарался развеять сегодня опасения граждан в связи с решением США свернуть программу финансовой помощи республике общим размером в $95 млн (менее 1% от бюджета Грузии).

Папуашвили подчеркнул, что американские деньги никогда не поступали в бюджет Грузии и за их счет не выплачивались зарплаты бюджетникам, социальные пособия и пенсии. Глава парламента пояснил, что Грузия ни в коем случае не находится на содержании у США и сама себя обеспечивает финансами.

"Важно отметить, что нашему обществу говорили, что кто-то где-то прекратил нас финансировать и это будет катастрофой. У этих денег нет ничего общего с бюджетом. Насколько мне известно, в том бюджете, который парламент Грузии утвердил, таких денег не существовало"

– Шалва Папуашвили

Политик добавил, что бюджет Грузии наполняется в первую очередь за счет налогов, которые выплачивают граждане и юридические лица (в самом деле, 77,77% доходной части грузинского бюджета в этом году приходится на налоговые выплаты). Завершая речь, Шалва Папуашвили указал, что правительство даже не может точно установить, кто получал и как использовал те деньги, которые сейчас США отказались перечислять в Грузию.