Поливальные установки будут производить в Восточно-Казахстанской области

Урожайность полей, возделываемых казахстанскими аграриями, будет еще выше – достичь новых результатов им помогут дождевальные машины местного производства, которые вскоре начнут производить и в Восточно-Казахстанской области.

В скором времени в Восточно-Казахстанской области страны начнут производство отечественных дождевальных машин SPACETIME, сообщает официальный сайт министерства сельского хозяйства Казахстана.

Сейчас в стране огромный спрос на такую технику, и новое предприятие позволит быстрее удовлетворить его, чтобы развивать поливное земледелие и более активно внедрять водосберегающие технологии, передает Sputnik Казахстан.

Первые дождевальные машины Su Bereke казахстанского производства, произведенные на головном заводе SPACETIME в Астане, уже показали свою эффективность в крестьянских хозяйствах "Багратион-2", "Ram Agro" Уланского района Восточно-Казахстанской области. Аграрии страны оценили их работу и готовы наращивать заказы на поливную технику.

Напомним, основная конструкция установки изготавливается в Казахстане, за рубежом закупаются лишь некоторые ее комплектующие, но в скором времени и их заменят отечественными аналогами.