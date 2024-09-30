Новый шафрановый завод открывается в Джизаке

Узбекистан выходит на новый уровень в работе с шафраном. Завтра в республике будет открыто новое предприятие по переработке шафрана. Экспорт «красного золота» из Узбекистана растет ежегодно.

Новый завод по переработке шафрана будет открыт во вторник в Бахмальском районе Джизакской области в Узбекистане.

Новое предприятие поможет экономическому развитию региона, откроет новые рабочие места. В Джизаке совместно с итальянским инвестором в 2020 году был создан бренд BMB Za’faron, компания выпускает более 15 видов продукции из шафрана, известного также как «красное золото».

Сегодня плантации шафрана в Джизаке составляют 700 га. Планируется увеличить плантации до 2 тыс га.

Экспорт ежегодно растет, в прошлом году Узбекистан поставил на мировой рынок шафрана на 4,5 млн евро. Начало экспорта узбекского шафрана в Китай открывает большие перспективы для бизнеса.

Главный производитель шафрана в мире - Иран.