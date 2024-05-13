Полиция задержала свыше 180 участников акций протеста в Тбилиси 

Акции протеста против скандального закона об иноагентах регулярно проходят в центре Тбилиси с середины апреля. На этой неделе он был принят в третьем и окончательном чтении.

На акциях протеста против закона об иноагентах в Тбилиси, которые продолжаются уже больше месяца, задержаны по меньшей мере 180 человек. Об этом сказано в заявлении, распространенном в социальных сетях Аппаратом омбудсмена Грузии.

В нем также сказано, что у 93 арестованных были обнаружены следы полицейского насилия. В общей сложности на "Горячую линию" учреждения поступило 382 звонка.

Закон об иноагентах в Грузии

В середине апреля 2024 года власти Грузии возобновили попытки принять резонансный законопроект об иноагентах. Год назад они уже пытались принять его, но тогда им пришлось отказаться от этой идеи из-за массовых протестных акций.

В первом чтении упомянутый закон был принят 17 апреля, а в третьем и окончательном – 14 мая. В течение месяца в центре Тбилиси проходят регулярные акции протеста, участники которых выступают против этого закона. В Евросоюзе предупредили власти Грузии о том, что этот закон может негативно сказаться на перспективах интеграции республики в ЕС. В свою очередь, в США сообщили, что грузинское руководство рискует попасть под санкции, если этот закон будет принят в своем нынешнем виде.