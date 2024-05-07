Закон об иноагентах помешает Грузии войти в ЕС – Брюссель

Вызвавший широкий резонанс грузинский закон об иностранных агентах станет крупным препятствием на пути Грузии в ЕС, такое предупреждение озвучил представитель европейской внешнеполитической службы.
"Этот закон станет серьезным препятствием на пути приема Грузии в ЕС"
– Петер Стано
Дипломат пояснил, что окончательное решение о реакции на законопроект будет принято Евросоюзом после того, как он вступит в силу.
Закон об иноагентах – что он значит?
Как неоднократно заявляли в Тбилиси, цель закона – обеспечить прозрачность НПО и СМИ, которые фактически проводят влияние зарубежных сил в Грузии, будучи минимум на 20% финансируемыми из-за границы.
Требования, которые будут предъявляться к таким организациям, нельзя назвать суровыми: они должны будут подать заявку на включение в реестр, а затем раз в год подавать декларацию.