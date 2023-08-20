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Полиция "Верхнего Ларса" давала добро?

КПП Верхний Ларс
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Семеро автоинспекторов ГИБДД на пограничном переходе "Верхний Ларс" не брезговали взятками, чтобы "ускорить" проезд транзитных водителей.

Взяточничество процветает и среди блюстителей закона, поставленных регулировать порядок дорожного движения и прохождения таможенного досмотра на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии – сейчас под следствием находятся семеро тамошних сотрудников ГИБДД, которых подозревают в получении взяток, сообщает Telegram-канал "Сапа 15".

Нарушителей закона вычислили при расследовании уголовного дела о взятках от водителей, едущих транзитом в Армению и Грузию, которое было возбуждено еще в сентябре минувшего 2022 года. 

"По делу о взятках сотрудникам ГИБДД на КПП "Верхний Ларс" избрали меру пресечения всем фигурантам семи уголовных дел. Последним заключили под стражу 36-летнего командира взвода ДПС Владикавказа, капитана полиции Заурбека К. Пятеро его коллег по цеху и подозрениям также арестованы, еще для одного избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий"

- Telegram-канал "Сапа 15"

Мздоимцами "поневоле" в материалах уголовного дела числятся два командира взвода ППС, три старших инспектора и два инспектора, как полагает следствие, только от одного предпринимателя они получили как минимум 1,8 рублей, расценки были разными: от 4 тыс до 1,3 млн рублей, за взятку "стражи дорог" гарантировали свободный проезд к КПП.

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