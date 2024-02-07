Поезда на участке Дагомыс - Лоо вошли в график

Минувшей ночью дорожные службы СКЖД завершили основные работы по уборке последствий селя на участке железной дороги Дагомыс – Лоо, поезда дальнего следования, направляющиеся в Адлер, вошли в штатный график движения.

Железнодорожники полностью восстановили движение поездов на Черноморском побережье в районе Сочи, где 4 февраля сошел сель, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

"Движение поездов на Черноморском побережье восстановлено по обоим путям. Сегодня в 04:58 на участке Дагомыс - Лоо открыли движение поездов по двум путям одновременно"

- пресс-служба СКЖД

В сообщении ведомства говорится, что за 10 дней дорожные службы СКЖД убрали свыше 31 тыс кубометров грунта, приведя железнодорожное полотно в нормальное состояние. Ликвидацией последствий стихии занимались более 180 специалистов, два восстановительных поезда, экскаваторы, бульдозеры и другая спецтехника.

"В ближайшие дни на участке еще будут проводиться отдельные виды работ. В частности, продолжится восстановление контактной сети, а также террасирование горного склона и нарезка горных канав"

- пресс-служба СКЖД

В связи с этим пригородные поезда на Черноморском побережье пока курсируют по временному расписанию, а вот поезда дальнего следования ходят согласно действующему графику, добавили в СКЖД.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", дожди привели к схождению селей в Сочи. Поздно вечером 4 февраля один из них обрушился на перегон из Дагомыса в Лоо. В результате движение поездов было приостановлено.