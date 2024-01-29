РЖД восстановили часть железнодорожных путей после оползня в Сочи

Железнодорожное сообщение в Сочи продолжают постепенно восстанавливать. Сейчас один из путей уже расчищен от селевых масс, которые накануне нарушили движение пассажирских поездов.

Работникам РЖД удалось расчистить один из путей, на который ранее сошел селевой поток. Информацию об этом распространила пресс-служба РЖД.

Первый поезд прошел по расчищенному пути сегодня рано утром.

Отмечается, что пока второй путь полностью не расчищен, на участке будет действовать реверсивное движение.

Сейчас в ремонтно-очистных работах задействованы 150 специалистов, также два восстановительных состава и прочая спецтехника.

Ранее отмечалось, что из-за сошедшего селя на участке железной дороги "Дагомыс – Лоо" было нарушено движение. Почти два десятка пассажирских поездов были задержаны из-за происшествия.

С помощью автобусов удалось перевезти и доставить к железнодорожным станциям 3,5 тыс пассажиров поездов, которые были задержаны.