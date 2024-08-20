Вестник Кавказа

Подросток погиб в ДТП с мотоциклом в Краснодарском крае

Питбайк
© Фото: Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Авария с мотоциклом унесла жизнь 16-летнего юноши на Кубани. Дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник вечером.

В Краснодарском крае произошла смертельная авария с участием мотоцикла. Об этом информирует региональное управление МВД.

ДТП случилось вечером 27 августа в Крымском районе.

"Около 19:30 мск в станице Варениковской Крымского района 16-летний водитель питбайка KAYO не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом"

– пресс-служба управления

В результате происшествия погиб водитель питбайка. Различные травмы получил 12-летний пассажи, его отвезли в больницу.

По факту случившегося проводится расследование.

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