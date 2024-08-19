Вертолет спас туриста из Фиштинского ледника в Сочи

Жителя Адыгеи, получившего травмы на Фиштинском леднике, спасатели спустили в Сочи при помощи вертолета. В городе ему оказали помощь медики.

Турист из Адыгеи упал в Фиштинский ледник в Сочи, откуда его вытащили спасатели на вертолете, рассказали в МЧС России.

"Вертолет Ка-32 со спасателями на борту провели эвакуацию туриста с тяжелыми травмами с Большого Фиштинского ледника"

- ЮРПСО МЧС России

Мужчина из Адыгеи 1974 года рождения при падении поранил голову и руки. После этого он потерял возможность передвигаться самостоятельно.

Вертолет подлетел к леднику на расстоянии в 40 м, откуда спасатели переместили туриста на носилки и занесли в салон.

Все вместе они добрались до Сочи, где сотрудники МЧС передали пострадавшего врачам.

"В спасении туриста было задействовано 13 спасателей МЧС России, 2 единицы техники"

- ЮРПСО МЧС России