Жительницу Самары спустили с высокогорья в Сочи

Голубое озеро в Сочи пленило красотой не одного туриста. В этот раз на него решила посмотреть путешественница из Самары, однако как только она дошла до места, то сразу поняла, что самостоятельно обратно она уже не вернется. Спасатели успешно спустили ее вниз.

Более восьми часов спасатели потратили на поиск и спуск туристки из Самары, которая отправилась в поход на высокогорное озеро в Сочи, рассказали в местном отделении МЧС.

"Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России выезжали на помощь туристке из Самары, отправившейся в одиночный поход на оз. Голубое. К озеру она шла по хребту Аибга с пика одного из горных курортов Красной Поляны"

- ЮРПСО МЧС России

В службе уточнили, что 35-летняя женщина не зарегистрировала свой маршрут, как того требуют правила безопасности.

В момент, когда туристка дошла до озера, она поняла, что не сможет вернуться обратно до наступления темноты. Она не взяла с собой палатку, а зарядка мобильного телефона подбиралась к 1%. К счастью, жительница Самары успела набрать номер 112 и вызвать помощь.

Отряд спасателей сначала ехал на машине, после Энгельмановых полян продолжил путь пешком, так как дальше для автомобилей дорога закрыта из-за гористого ландшафта.

Бедную туристку нашли на высоте в более 2200 м. Сотрудники МЧС спустили ее к служебному автомобилю и отвезли в Красную Поляну. От врачебной помощи она отказалась.