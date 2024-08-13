Жительницу Самары спустили с высокогорья в Сочи

Более восьми часов спасатели потратили на поиск и спуск туристки из Самары, которая отправилась в поход на высокогорное озеро в Сочи, рассказали в местном отделении МЧС.
"Спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России выезжали на помощь туристке из Самары, отправившейся в одиночный поход на оз. Голубое. К озеру она шла по хребту Аибга с пика одного из горных курортов Красной Поляны"
- ЮРПСО МЧС России
В службе уточнили, что 35-летняя женщина не зарегистрировала свой маршрут, как того требуют правила безопасности.
В момент, когда туристка дошла до озера, она поняла, что не сможет вернуться обратно до наступления темноты. Она не взяла с собой палатку, а зарядка мобильного телефона подбиралась к 1%. К счастью, жительница Самары успела набрать номер 112 и вызвать помощь.
Отряд спасателей сначала ехал на машине, после Энгельмановых полян продолжил путь пешком, так как дальше для автомобилей дорога закрыта из-за гористого ландшафта.
Бедную туристку нашли на высоте в более 2200 м. Сотрудники МЧС спустили ее к служебному автомобилю и отвезли в Красную Поляну. От врачебной помощи она отказалась.