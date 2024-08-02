Вестник Кавказа

В Сочи неделю ищут пропавшего грибника

Белый гриб
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Восемь дней назад сочинский пенсионер ушел за грибами и не вернулся. Спасатели продолжают поисковую операцию, к ним присоединилась Росгвардия.

В Сочи 5 августа 74-летний мужчина отправился в лес за грибами и с тех пор не выходил на связь, сотрудники Южного РПСО МЧС России продолжают поиски пенсионера.

Спасатели приступили к поискам спустя сутки после того, как мужчина пропал, до этого его искали родные и полицейские. Мужчина, предположительно, пропал в лесном массиве хребта Алек.

«Сегодня поиск ведется силами спасателей МЧС России и сотрудников Росгвардии»

– ЮРПСО МЧС РФ

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