Персики принесли Грузии $4 млн за два месяца

Опубликовано: 20:25, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За два месяца экспорта персиков Грузия заработала на продаже этих фруктов почти $4 млн. Основным покупателем – более 87% в структуре персикового экспорта Грузии – стала Россия.

Как рассказали сегодня в аграрном ведомстве Грузии, продажа иностранных покупателям грузинских персиков, начиная с 1 мая, принесла доход в почти $4 млн. В министерстве уточнили, что всего за 2 месяца из республики было поставлено за рубеж более 3,5 тыс т персиков.

В этом году зарубежные продажи грузинских персиков за май-июнь выросли на одну шестую, то есть на 500 т. Цены на экспортные персики тоже поднялись, что увеличило доходы аграриев Грузии на более $450 тыс.

Ключевой страной-импортером грузинских персиков традиционно оказалась Россия, ввезшая более 3 тыс т этих фруктов или 87% от персикового экспорта Грузии. На втором месте Армения с 480 т, еще два десятка тонн персиков купили белорусские клиенты.

В Министерстве сельского хозяйства Грузии подчеркнули, что увеличить производство и экспорт персиков помогла программа "Льготный агрокредит", обеспечивающий сельхозтоваропроизводителям дешевые длинные деньги на протяжении всего цикла аграрных работ.

Другая программа "Посади будущее" уже способствовала расширению фруктовых садов в республике на 17,6 тыс га.