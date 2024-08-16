Вестник Кавказа

Перевернувшийся грузовик залил пивом трассу "Кавказ"

Перевернувшийся грузовик залил пивом трассу "Кавказ"
© Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
Сегодня на трассе "Кавказ" на Кубани произошла необычная авария – у грузовика "ГАЗель", перевозившего партию пива, лопнуло колесо, из-за чего он перевернулся и залил пенным напитком приличный участок дороги.

Сегодня на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае произошло "нестандартное" дорожно-транспортное происшествие (ДТП), главным "героем" которого оказался грузовик с пенным напитком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Мини-грузовик ехал со стороны Кропоткина в сторону Армавира, перевозя ящики со стеклянными бутылками, наполненными пивом, когда у него лопнуло колесо. Машину резко повело в сторону, она наехала на металлическое ограждение и перевернулась, передает "АиФ-Юг".

К счастью, в ДТП никто не пострадал, а вот приличный участок трассы оказался залит пенным напитком, которок вытекло из разбившихся бутылок.

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