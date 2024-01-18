Переговоры Эрдогана и Раиси: подписаны документы о сотрудничестве

Встреча президентов Турции и Ирана прошла сегодня в Анкаре. После переговоров Реджепа Тайипа Эрдогана и Эбрахима Раиси стороны подписали 10 документов о сотрудничестве в различных областях.

Президенты Турции и Ирана провели переговоры в Анкаре, куда Эбрахим Раиси прибыл с визитом сегодня.

Как сообщает IRNA, встреча в формате один на один длилась более двух часов. На ней обсуждались события в регионе, в первую очередь война Израиля и ХАМАС, а также меры по укреплению двусторонних отношений.

После нее, в присутствии президентов, прошла церемония подписания десяти документов о торгово-экономическом сотрудничестве в таких областях, как железнодорожный транспорт, энергетика и связь, совместные экономические зоны.

Кроме того, уточняет агентство, в ходе 8-й сессии Высшего совета по торгово-экономическому сотрудничеству была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в том числе в области безопасности, политики и культуры.

© Фото: Сайт президента Турции

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров Эбрахим Раиси сообщил о значительном потенциале для развития двустороннего сотрудничества во всех областях.

"В экономическом и торговом секторах мы предприняли эффективные шаги и полны решимости повысить уровень отношений"

– президент Ирана

Раиси также сообщил о решимости обеих сторон поднять уровень экономических связей и достичь на первом этапе уровня ежегодного товарооборота $30 млрд.

Президент Турции напомнил о древних исторических связях стран, подчеркнул, что Турция может стать для Ирана дверью в Европу, а Иран для Турции – одной из дверей в Азию.

Эрдоган также заявил о большом потенциале для развития торгово-экономического сотрудничества, который до сих пор по разным причинам не был реализован. Глава государства уточнил, что сегодня на встрече с Раиси были достигнуты договоренности и подписаны документы, которые позволят воспользоваться им и прийти к годовому уровню товарооборота $30 млрд.

Турецкий лидер также озвучил темы региональной и международной повестки, которые были подняты на встрече.

"Мы обменялись мыслями с моим дорогим братом г-ном Раиси о последних событиях в Палестине, Сирии, Ираке, Афганистане и на Южном Кавказе"

– Эрдоган