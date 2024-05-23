Больше миллиона россиян побывали в Турции в этом году

Турция остается одним из востребованных маршрутов у граждан России. За первые четыре месяца этого года более миллиона путешественников из РФ посетили республику.

Турция отмечается возросший турпоток из России с января по апрель этого года.

За этот период республику побывали 1,08 млн россиян, что на 5% больше, чем показатели такого же периода предыдущего года. Такие данные предоставили в министерстве туризма и культуры Турции.

Уточняется, что путешественники из России заняли второе место в числе лидеров по посещению Турции.

На первом месте расположились граждане Германии. Турпоток немецких туристов составил 1,1 млн.

Третье место в рейтинге заняли туристы из Ирана – 950 тыс человек.

По данным ведомства, общий объем зарубежных гостей в нынешнем году составил 10,6 млн человек, что почти на 12% больше показателей такого же периода прошлого года.

Отмечается, что чаще всего туристы посещали Стамбул – 50% от всего числа путешественников. Анталья заняла вторую позицию по популярности у туристов.