Больше миллиона россиян побывали в Турции в этом году

Турция отмечается возросший турпоток из России с января по апрель этого года.
За этот период республику побывали 1,08 млн россиян, что на 5% больше, чем показатели такого же периода предыдущего года. Такие данные предоставили в министерстве туризма и культуры Турции.
Уточняется, что путешественники из России заняли второе место в числе лидеров по посещению Турции.
На первом месте расположились граждане Германии. Турпоток немецких туристов составил 1,1 млн.
Третье место в рейтинге заняли туристы из Ирана – 950 тыс человек.
По данным ведомства, общий объем зарубежных гостей в нынешнем году составил 10,6 млн человек, что почти на 12% больше показателей такого же периода прошлого года.
Отмечается, что чаще всего туристы посещали Стамбул – 50% от всего числа путешественников. Анталья заняла вторую позицию по популярности у туристов.