Турция – правила въезда для россиян в 2024 году

Турция в 2024 году объявила о тотальном досмотре пассажиров в аэропортах. Какие документы нужны для въезда из России в Турцию, нужна ли виза россиянам, какие требования предъявляют к загранпаспорту в Турции? Памятка туристам.

Турция – любимое туристическое направление многих россиян. Расскажем о правилах пересечения границы на сегодня, необходимых документах, случаях, когда россиянам может потребоваться виза в Турцию, и новых правилах досмотра.

Как попасть в Турцию в 2024 году?

Между Россией и Турцией развита широкая маршрутная сеть авиарейсов. Прямые рейсы в главные туристические города Турции – Стамбул и Анталью, выполняются из десятков российских городов. Число рейсов и доступных направлений традиционно вырастает к летнему сезону, авиакомпании запускают чартеры для перевозки туристических групп.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Таким образом, добраться в Турцию по воздуху можно:

прямым регулярным рейсом – подойдет для самостоятельных туристов;

прямым чартерным рейсов – выгодно при покупке пакетного тура;

рейсом с пересадкой – такой полет может стоить дешевле, чем билет на прямой авиарейс.

Также туристы из России могут отправиться в Турцию на автомобиле. Путешествие будет пролегать через Грузию и продлится не менее трех суток.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Круизные лайнеры из Сочи в Турцию в 2024 году пока не курсируют, но в 2023 году морской круиз был весьма популярным способом попасть в Турцию летом.

Турция – какой нужен паспорт?

Въезд в Турцию для граждан России осуществляется по заграничному паспорту. Россияне могут попасть по внутреннему паспорту в страны ЕАЭС, Турция не входит в их число.

В Турции предъявляют следующие требования к загранпаспорту в 2024 году:

документ должен быть действителен по крайней мере еще 120 дней, то есть четыре месяца, с момента въезда из России в рамках безвизового режима;

при визовом въезде паспорт должен действовать не менее 60 дней с момента окончания срока действия визы;

загранпаспорт должен быть у каждого путешественника в возрасте от 14 лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Виза в Турцию для россиян

Чаще всего туристы ездят в Турцию в рамках безвизового режима. Без визы в Турции гражданин РФ может находиться непрерывно до 60 дней. Всего в течение каждого полугодия – 180 дней – россиянин может провести в Турции до 90 дней, с перерывом.

Виза в Турцию нужна россиянам, если планируется пробыть в стране безвыездно более 60 дней, если паспорт истекает раньше, чем через 120 дней, а также есть цель визита – не туризм.

Страховка для поездки

Медицинская страховка в Турции не требуется, но туристам рекомендуется оформить страховку перед поездкой – иначе в случае проблем со здоровьем лечение в Турции обойдется дорого.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тем, кто летит на отдых в Турцию от турфирмы, можно не беспокоиться – страховой полис включен в стоимость путевки. Самостоятельным туристам лучше перед поездкой также оформить договор добровольного медицинского страхования, он обойдется в две-три тысячи рублей на человека, в зависимости от суммы страховки и срока пребывания в Турции.

Документы для въезда на ребенка

В Турцию ребенок в возрасте от 14 лет въезжает по тем же правилам, что и совершеннолетний гражданин РФ, необходимо наличие действующего загранпаспорта, желательно наличие страхового полиса.

Дети до 14 лет могут въехать в Турцию без загранпаспорта, при условии, что ребенок вписан в загранпаспорт родителей. Вписать ребенка можно только в паспорт «старого образца», пятилетний, в биометрический загранпаспорт такую запись сделать нельзя. Если у родителей десятилетние загранпаспорта, то каждому ребенку также потребуется заграничный паспорт.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рекомендуется взять в поездку в Турцию свидетельство о рождении ребенка, оно потребуется, если у родителя и ребенка разные фамилии.

Также стоит взять с собой российские паспорта, их могут попросить на границе, если ребенок путешествует с одним из родителей.

Если ребенок едет на отдых с бабушкой или другим взрослым, не являющимся законным представителем, потребуется нотариальное согласие от родителей на выезд ребенка. Согласие оформляется в нотариальных конторах по месту жительства.

Досмотр пассажиров в Турции

В 2024 году в Турции предложили законопроект о досмотре всех авиапассажиров. Путешественник, который откажется проходить досмотр, получит отказ во въезде или не будет допущен на рейс.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В аэропортах Турции досмотр осуществляется в двух пунктах: первый проходят пассажиры при входе в зону общего доступа, второй досмотр проводят после регистрации на рейс, в «чистой зоне».

Физический досмотр проходит при использовании современного оборудования. В аэропортах досматривают как пассажиров, так и их личные вещи – багаж и ручную кладь.

Водительские права в Турции

Для того, чтобы водить автомобиль в Турции, потребуется действующее водительское удостоверение и международные права. Наличие этих документов дает туристу возможность брать в Турции машину напрокат.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Тем, кто едет в Турцию на личном автомобиле, нужны также следующие документы:

свидетельство о регистрации ТС;

грузинская страховка на автомобиль;

турецкая страховка на автомобиль.

Грузинская страховка потребуется при пересечении границы с Грузией, дорога в Турцию пролегает через эту страну. Оформить ее можно заранее онлайн. Турецкую страховку заранее сделать не получится, для ее оформления также лучше иметь наличные. Срок оформления автомобильной страховки в Турции составляет 10-15 минут.