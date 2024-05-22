Турция – правила въезда для россиян в 2024 году

Турция – любимое туристическое направление многих россиян. Расскажем о правилах пересечения границы на сегодня, необходимых документах, случаях, когда россиянам может потребоваться виза в Турцию, и новых правилах досмотра.
Как попасть в Турцию в 2024 году?
Между Россией и Турцией развита широкая маршрутная сеть авиарейсов. Прямые рейсы в главные туристические города Турции – Стамбул и Анталью, выполняются из десятков российских городов. Число рейсов и доступных направлений традиционно вырастает к летнему сезону, авиакомпании запускают чартеры для перевозки туристических групп.
Таким образом, добраться в Турцию по воздуху можно:
- прямым регулярным рейсом – подойдет для самостоятельных туристов;
- прямым чартерным рейсов – выгодно при покупке пакетного тура;
- рейсом с пересадкой – такой полет может стоить дешевле, чем билет на прямой авиарейс.
Также туристы из России могут отправиться в Турцию на автомобиле. Путешествие будет пролегать через Грузию и продлится не менее трех суток.
Круизные лайнеры из Сочи в Турцию в 2024 году пока не курсируют, но в 2023 году морской круиз был весьма популярным способом попасть в Турцию летом.
Турция – какой нужен паспорт?
Въезд в Турцию для граждан России осуществляется по заграничному паспорту. Россияне могут попасть по внутреннему паспорту в страны ЕАЭС, Турция не входит в их число.
В Турции предъявляют следующие требования к загранпаспорту в 2024 году:
- документ должен быть действителен по крайней мере еще 120 дней, то есть четыре месяца, с момента въезда из России в рамках безвизового режима;
- при визовом въезде паспорт должен действовать не менее 60 дней с момента окончания срока действия визы;
- загранпаспорт должен быть у каждого путешественника в возрасте от 14 лет.
Виза в Турцию для россиян
Чаще всего туристы ездят в Турцию в рамках безвизового режима. Без визы в Турции гражданин РФ может находиться непрерывно до 60 дней. Всего в течение каждого полугодия – 180 дней – россиянин может провести в Турции до 90 дней, с перерывом.
Виза в Турцию нужна россиянам, если планируется пробыть в стране безвыездно более 60 дней, если паспорт истекает раньше, чем через 120 дней, а также есть цель визита – не туризм.
Страховка для поездки
Медицинская страховка в Турции не требуется, но туристам рекомендуется оформить страховку перед поездкой – иначе в случае проблем со здоровьем лечение в Турции обойдется дорого.
Тем, кто летит на отдых в Турцию от турфирмы, можно не беспокоиться – страховой полис включен в стоимость путевки. Самостоятельным туристам лучше перед поездкой также оформить договор добровольного медицинского страхования, он обойдется в две-три тысячи рублей на человека, в зависимости от суммы страховки и срока пребывания в Турции.
Документы для въезда на ребенка
В Турцию ребенок в возрасте от 14 лет въезжает по тем же правилам, что и совершеннолетний гражданин РФ, необходимо наличие действующего загранпаспорта, желательно наличие страхового полиса.
Дети до 14 лет могут въехать в Турцию без загранпаспорта, при условии, что ребенок вписан в загранпаспорт родителей. Вписать ребенка можно только в паспорт «старого образца», пятилетний, в биометрический загранпаспорт такую запись сделать нельзя. Если у родителей десятилетние загранпаспорта, то каждому ребенку также потребуется заграничный паспорт.
Рекомендуется взять в поездку в Турцию свидетельство о рождении ребенка, оно потребуется, если у родителя и ребенка разные фамилии.
Также стоит взять с собой российские паспорта, их могут попросить на границе, если ребенок путешествует с одним из родителей.
Если ребенок едет на отдых с бабушкой или другим взрослым, не являющимся законным представителем, потребуется нотариальное согласие от родителей на выезд ребенка. Согласие оформляется в нотариальных конторах по месту жительства.
Досмотр пассажиров в Турции
В 2024 году в Турции предложили законопроект о досмотре всех авиапассажиров. Путешественник, который откажется проходить досмотр, получит отказ во въезде или не будет допущен на рейс.
В аэропортах Турции досмотр осуществляется в двух пунктах: первый проходят пассажиры при входе в зону общего доступа, второй досмотр проводят после регистрации на рейс, в «чистой зоне».
Физический досмотр проходит при использовании современного оборудования. В аэропортах досматривают как пассажиров, так и их личные вещи – багаж и ручную кладь.
Водительские права в Турции
Для того, чтобы водить автомобиль в Турции, потребуется действующее водительское удостоверение и международные права. Наличие этих документов дает туристу возможность брать в Турции машину напрокат.
Тем, кто едет в Турцию на личном автомобиле, нужны также следующие документы:
- свидетельство о регистрации ТС;
- грузинская страховка на автомобиль;
- турецкая страховка на автомобиль.
Грузинская страховка потребуется при пересечении границы с Грузией, дорога в Турцию пролегает через эту страну. Оформить ее можно заранее онлайн. Турецкую страховку заранее сделать не получится, для ее оформления также лучше иметь наличные. Срок оформления автомобильной страховки в Турции составляет 10-15 минут.