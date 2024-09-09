Вестник Кавказа

Эрдоган и Пезешкиан провели встречу в Нью-Йорке

Эрдоган и Пезешкиан провели встречу в Нью-Йорке
© Фото: сайт президента Ирана
Переговоры президентов Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Масуда Пезешкиана состоялись в Нью-Йорке. Беседа прошла "на полях" сессии Генассамблеи ООН.

Турецкий и иранский президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Масуд Пезешкиан провели встречу в Нью-Йорке. О ней сообщили пресс-службы политиков.

Беседа состоялась в Турецком доме (Тюркеви). У входа президента ИРИ встречал глава турецкой разведки Ибрагим Калын.

Эрдоган и Пезешкиан общались в закрытом для прессы режиме.

Напомним, ранее глава МИД ИРИ опроверг интерпретации прессой заявления Пезешкиана, согласно которым Иран готов к деэскалации с Израилем. Аббас Аракчи заверил, что президент Ирана не говорил такого. Действительно, иранский президент заявил лишь, что Тегеран не хотел бы стать дестабилизирующим фактором в регионе.

Стоит отметить, что Ближний Восток стоит сейчас на пороге третьей Ливанской войны.

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