Вестник Кавказа

Власти Ирана прилетели в США за новой ядерной сделкой

Власти Ирана прилетели в США за новой ядерной сделкой
© Фото: Динара Хаирова
Делегация из Ирана вместе с президентом страны Масудом Пезешкианом прибыла в Нью-Йорк для участия в ГА ООН. Там они поднимут вопрос возобновления переговоров по ядерной программе.

Иранский президент Масуд Пезешкиан прилетел аэропорт Нью-Йорка. Он во главе делегации посетит 79-ю Генеральную Ассамблею ООН, передали официальные иранские СМИ.

По прибытии лидер ИРИ отметил, что его страна выступает исключительно за мир без войны и безопасность.

Также в МИД республики добавили, что на Генассамблее ООН Пезешкиан и члены делегации, куда входят представители министерства, будут работать над новым циклом переговоров по вопросу ядерной программы в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Я пробуду в Нью-Йорке на несколько дней дольше, чем президент, и у меня будет больше встреч с министрами иностранных дел других стран. Мы попытаемся начать новый раунд переговоров по ядерной проблематике"

- глава МИД Ирана Аббас Арагчи

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