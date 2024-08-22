США хотят дипломатического решения кризиса вокруг ядерной программы Ирана

В США назвали единственный приемлемый для себя вариант решения кризиса вокруг СВПД. В Госдепе напомнили, что самый лучший способ – это дипломатия.

США считают, что кризис вокруг иранской ядерной программы должен быть решен с помощью дипломатии. Об этом рассказали в Госдепартаменте.

В интервью агентству Associated Press представитель внешнеполитического ведомства отметил, что США много раз заявляли о своей принципиальной позиции в этом вопросе.

"Считаем дипломатию лучшим способом прийти к эффективному и устойчивому решению по ядерной программе Ирана. Однако сейчас мы далеки от этого, учитывая эскалацию [со стороны] Ирана по всем направлениям, включая напряженность в ядерной сфере и отказ сотрудничать с МАГАТЭ"

– представитель Госдепа

Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "с врагом в некоторых ситуациях можно взаимодействовать ", но "не стоит возлагать на него свои надежды". В AP полагают, что он таким образом дал понять, что в ИРИ готовы к переговорам с США, посвященным возобновлению СВПД.