Эрдоган анонсировал запуск новых транспортных коридоров

В ближайшее время Турция посредством новых транспортных коридоров начнет развивать логистику с Европой, Азией и Ближним Востоком, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на презентации Стратегии развития промышленности и технологий Турции до 2030 года в Анкаре, объявил о начале работы новых транспортных и логистических коридоров между Европой, Азией и Ближним Востоком.

Все новые транспортные артерии, в числе которых - маршрут через иракский город Басра, а также коридор через Каспийское море в азербайджанский Зангезур, будут способствовать торговле и развитию Турецкой Республики, отметил турецкий лидер, передает Trend.

Турция, которая сейчас формирует новые модели развития, чтобы достичь технологической независимости с учетом мировых прогнозов, разрабатывает новые технологии и экспортирует их, готова делиться этим опытом с тюркскими государствами, странами Ближнего Востока и Африки, добавил Эрдоган.