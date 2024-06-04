Иран и Турция за четыре месяца наторговали на $4 млрд

Несмотря на санкции, Иран активно развивает торговлю с Турцией – только за первые четыре месяца иранского года объем взаимной ненефтяной торговли между странами превысил $4 миллиарда.

Иран успешно развивает ненефтяную торговлю с Турцией – только за первые четыре месяца текущего иранского календарного года, начавшегося 20 марта, он преодолел рубеж в $4 млрд, достигнув $4,125 млрд, сообщил глава Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Алиреза Могадаси.

На сегодняшний день Турция является по значимости вторым торговым партнером Ирана среди соседних стран, передает Trend.

Напомним, в первом квартале текущего 2024 года Турция и Иран уменьшили товарооборот на 16% - до $1,3 млрд. Экспорт Турции в Иран составил $817 млн, а импорт из Ирана упал на 41%. В минувшем 2023 году товарооборот между двумя странами составлял $5,4 млрд.