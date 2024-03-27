Иран подбирается к десятке крупнейших производителей пшеницы

Иранские аграрии в нынешнем 2024 году намерены нарастить урожай собственной пшеницы еще на 500 тысяч тонн, что выведет страну на 11-е место в мировом рейтинге производителей основного продукта питания.

В нынешнем году аграрные предприятия Ирана нарастят производство пшеницы на 500 тыс т, до 14,5 млн т, прогнозируют специалисты министерства сельского хозяйства США (USDA).

Преодолев планку в 11 млн т, Иран станет 11-м крупнейшим производителем пшеницы в мире, а урожай зерна в стране будет выше, чем годом ранее, передает Trend.

Общий мировой урожай пшеницы в нынешнем сельскохозяйственном году увеличится на 11 млн т и составит 798 млн т, говорится в новом отчете USDA.

Лидером по производству ценного злака в 2024 году останется Китай – урожай Поднебесной планируется в 140 млн т, далее идет ЕС с планируемыми 132 млн т, на третьем месте Индия, аграрии которой намерены собрать 114 млн т пшеницы.

Также в десятке ведущих мировых поставщиков пшеницы останутся Россия, Канада, Пакистан, Австралия, Украина, Турция и Аргентина.