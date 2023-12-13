Раиси едет в Анкару

Президент Ирана завтра приедет в Анкару. Визит Эбрахима Раиси в Турцию состоится по приглашению его коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Иранский президент в среду прибудет в столицу Турции, об этом пишет IRNA.

Эбрагим Раиси прилетит в Анкару по приглашению президента Турции. При этом он возглавит делегацию, в состав которой войдут высокопоставленные чиновники.

В Анкаре иранский президент проведет переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В программу визита также входит VIII заседание Высшего совета Ирана и Турции по экономическому сотрудничеству. Оно пройдет под председательством Раиси и Эрдогана.

По итогам переговоров президенты выступят на совместной пресс-конференции.

В планах Раиси также встреча представителями иранских и турецких деловых кругов. Пообщается иранский президент и с иранскими экспатриантами.

Напомним, изначально визит Раиси планировался на 5 января текущего года. Но поездку пришлось перенести из-за кровавого теракта в Кермане. Третьего января на мероприятии в память о генерале Касеме Сулеймани террористы устроили два взрыва. Жертвами преступления стали почти сто человек. Пострадали более двухсот.