Почему Раиси не приехал в Турцию?

Несостоявшийся визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Турцию, где он должен был встретиться с Реджепом Тайипом Эрдоганом, обрастает слухами и спекуляциями в мировых СМИ. Разберемся, почему на самом деле Раиси не поехал к Эрдогану.

Почему отменили визит?

О готовящейся поездке Раиси в Турцию стало известно 11 ноября. В этот день у трапа президентского борта, возвращающегося из Саудовской Аравии, Эрдоган сообщил, что визит запланирован на 28 ноября. На тот момент прошло уже больше месяца с момента обострения палестино-израильского конфликта. Разгоревшаяся война требовала усилий по прекращению огня со стороны региональных держав, к числу которых себя относят и Турция, и Иран. Повестка президентских переговоров в Стамбуле была определена. Тем больший эффект произвела неожиданная отмена визита 27 ноября.

Именно с этого дня отмена поездки Раиси в Турцию стала обрастать слухами: предлагались разные версии.

Версия первая. Торгово-экономическая

Первым об отмене визита сообщил турецкий новостной канал TELE 1. На его сайте появилась соответствующая публикация со ссылкой на турецкого чиновника, не пожелавшего раскрыть свое имя, но причину он не назвал. Отменена ли поездка или отложена? Об этом не сообщалось.

Недосказанность породила слухи: Тегеран недоволен позицией Турции относительно войны в Газе. TELE 1 утверждает, что визит не состоялся из-за продолжения партнерских отношений между Турцией и Израилем. Опрошенные агентством AFP эксперты склоняются к мнению, что Иран ожидает от Турции прекращения прямой и косвенной торговли с Израилем.

Хаджи Игорь, директор Центра иранских исследований в Стамбуле:

Тегеран рассчитывает на то, что Турция прекратит торговые отношения с Израилем. Но Анкара демонстрирует подход, который подчеркивает разделение политических и коммерческих вопросов.

Правда, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заверил, что отмена поездки не имеет ничего общего с торгово-экономическими отношениями между Турцией и Израилем.

Иран также может быть обеспокоен торговым маршрутом вдоль северной границы Азербайджана и Турции, который может затруднить его доступ в Армению.

Политолог Ариф Кешкин:

Самый важный спор между Турцией и Ираном касается Карабаха, который из-за конфликта в Газе сегодня отошел на второй план. Но это по-прежнему остается важной и нерешенной проблемой. Конечно, в соцсетях немало спекуляций, связывающих отмену этой поездки с американским давлением на Турцию.

Версия вторая. Политико-идеологическая

Газета Ash-Sharq al-Awsat со ссылкой на дипломатические источники:

Визит президента Ирана в Анкару был отложен в последний момент из-за попыток главы ИРИ оказать давление на Эрдогана, чтобы тот занял более жесткую позицию по происходящему в секторе Газа.

Наблюдатели придерживаются мнения, что война в секторе Газа выявила конфронтацию между Анкарой и Тегераном, и между ними может возникнуть своего рода соревнование за влияние на позицию ХАМАС.

Обращают на себя внимание заявления ХАМАС, сделанные в тот же день, когда группировка решила освободить 10 тайских заключенных в начале четырехдневного прекращения огня. Хотя официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани заявил, что Тегеран по просьбе властей Таиланда взял на себя роль посредника в их освобождении, Турция утверждает, что освобождение тайских пленных было произведено в ответ на запрос Эрдогана.

Официальные версии сторон: ничего страшного

Рассмотренные выше версии пока не находят официального подтверждения. Позиция Анкары в ближневосточном конфликте, а также ее отношения с противоборствующими сторонами остаются неизменными уже длительное время. Это не мешает Турции продолжать и диалог с Ираном по широкому кругу вопросов. Эрдоган еще в момент объявления даты визита говорил, что целью встречи с Раиси будет определение общей позиции по вопросу Газы.

Иранская дипломатия также сохраняет спокойствие. Насер Каанани на этой неделе заявил:

Мы дали подробное объяснение. Эта поездка была согласована двумя странами в рамках телефонного разговора двух президентов относительно ситуации в Палестине и должна была быть скоординирована после встречи министров иностранных дел двух стран в ООН. Но из-за несвоевременной выдачи виз поездка господина Амира Абдоллахяна не состоялась, поездка была перенесена на другой срок, и спекуляции здесь не эффективны.

Министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что визит президента Ирана в Турцию был отложен из-за проведения заседания Совбеза ООН по ситуации в Газе. По его словам, Раиси и Эрдоган планируют встретиться через несколько дней, чтобы обсудить итоги заседания СБ.