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Турция и Иран: Эбрахима Раиси ждут в Анкаре

Турция и Иран: Эбрахима Раиси ждут в Анкаре
© Фото: МИД Ирана
Турецкие власти ожидают, что президент Ирана прибудет в Турцию и проведет переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Такое заявление сделал глава МИД Турции в ходе визита в Тегеран.

Анкара рассчитывает на приезд иранского президента Эбрахима Раиси, сообщил турецкий министр иностранных дел по итогам переговоров с иранским коллегой в Тегеране.

"Как вы знаете, мы ждем приезда в нашу страну господина Раиси для участия в восьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня. Надеюсь, он прибудет в Турцию и встретится с президентом [Реджепом Тайипом Эрдоганом]"

– Хакан Фидан

Министр также рассказал о повестке прошедшей в Тегеране встречи с Хосейном Амиром Абдоллахияном. По его словам, речь шла о подготовке к уже упомянутому мероприятию. В частности, были затронуты такие темы, как сотрудничество в области безопасности границ обеих стран, антитеррористической деятельности и торговое взаимодействие.

"Передали наши предложения о том, какие меры стоит принять для повышения нашего торгового оборота до $30 млрд, и очень подробно на этом остановились"

– турецкий дипломат

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