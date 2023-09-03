Турция и Иран: Эбрахима Раиси ждут в Анкаре

Опубликовано: 18:45, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД Ирана

Турецкие власти ожидают, что президент Ирана прибудет в Турцию и проведет переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Такое заявление сделал глава МИД Турции в ходе визита в Тегеран.

Анкара рассчитывает на приезд иранского президента Эбрахима Раиси, сообщил турецкий министр иностранных дел по итогам переговоров с иранским коллегой в Тегеране.

"Как вы знаете, мы ждем приезда в нашу страну господина Раиси для участия в восьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня. Надеюсь, он прибудет в Турцию и встретится с президентом [Реджепом Тайипом Эрдоганом]"

– Хакан Фидан

Министр также рассказал о повестке прошедшей в Тегеране встречи с Хосейном Амиром Абдоллахияном. По его словам, речь шла о подготовке к уже упомянутому мероприятию. В частности, были затронуты такие темы, как сотрудничество в области безопасности границ обеих стран, антитеррористической деятельности и торговое взаимодействие.

"Передали наши предложения о том, какие меры стоит принять для повышения нашего торгового оборота до $30 млрд, и очень подробно на этом остановились"

– турецкий дипломат