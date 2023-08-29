Глава МИД Ирана посетит Ливан 30 августа

В среду, 30 августа, глава МИД Ирана начнет официальный визит в Ливан. Цель – укрепление двусторонних связей и демонстрация приверженности Тегерана стабильности в Ливане.
Посол Ирана в Бейруте Моджтаб Амани анонсировал визит в Ливан главы иранского внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахияна. По его словам, визит начнется в среду.
"Завтра, в среду, в Ливан прибудет Его Превосходительство министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян"
– Моджтаб Амани
По его словам, этот шаг нацелен на укрепление двусторонних отношений и демонстрации приверженности властей Ирана стабильности в Ливане.