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Глава МИД Ирана посетит Ливан 30 августа

Глава МИД Ирана посетит Ливан 30 августа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В среду, 30 августа, глава МИД Ирана начнет официальный визит в Ливан. Цель – укрепление двусторонних связей и демонстрация приверженности Тегерана стабильности в Ливане.

Посол Ирана в Бейруте Моджтаб Амани анонсировал визит в Ливан главы иранского внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахияна.  По его словам, визит начнется в среду.

"Завтра, в среду, в Ливан прибудет Его Превосходительство министр иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейн Амир Абдоллахиян"

– Моджтаб Амани

По его словам, этот шаг нацелен на укрепление двусторонних отношений и демонстрации приверженности властей Ирана стабильности в Ливане.

Стоит ли ехать в Ливан

Стоит ли ехать в Ливан

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