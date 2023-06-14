Стоит ли ехать в Ливан

Ливан сочетает в себе средиземноморскую культуру, арабские традиции и французский колорит вперемешку с османской и римской историей. Где находится Ливан и что посмотреть в этой стране – расскажем в этом материале.

В этом году россиянам после коронавирусного перерыва снова предложили туры в Ливан. Это небольшое ближневосточное государство, раскинувшееся вдоль побережья Средиземного моря, нельзя назвать массовым местом для туризма, но ценители сюда стремятся. История цивилизации Ливана насчитывает около 7 тысяч лет, включая периоды финикийцев, персов, греков, римлян, арабов и крестоносцев. Особенно интересно то, что в Ливане можно посмотреть очень хорошо сохранившиеся руины римских построек.

Ливан (Финикия) находился под властью римской и византийской империй с 64 г. до н.э. до VII века (до прихода арабов), то есть около 700 лет. Это был один из культурных и экономических центров восточной части Римской империи, так что римляне построили здесь множество храмов. Главными городами Финикии были Библос (один из старейших непрерывно заселенных городов мира), Сидон, Тир и Берит.

Где находится Ливан?

Расположенный вдоль берега Средиземного моря Ливан граничит с Израилем на юге и с Сирией на востоке и западе. При этом большую часть страны занимают горы. Ливан - это родина финикийцев - одной из первых великих цивилизаций Средиземноморья, например, выходцы из ливанского города Тира основали Карфаген. Ливан известен тем, что здесь расположены самые большие из когда-либо построенных римских храмов. Римские храмы Ливана можно разделить на три основные группы. Долина Бекаа, Вади-ат-Тайм и западный склон горы Хермон.

Что посмотреть в Ливане?

Бейрут

Изучение многослойной истории Ливана стоит начать со столицы - Бейрута. В ливанской столице можно без труда найти разрушения, оставленные многочисленными войнами и конфликтами, но Бейрут продолжает возрождаться как феникс. В самом центре старого Бейрута находится площадь Звезды, обычно все приезжие начинают исследовать город отсюда, когда-то здесь находился римский форум. Другая визитная карточка - площадь Нейме.

В нескольких шагах вы найдете греческий православный Собор святого Георгия, построенный в XVIII веке на месте разрушенного храма IV века, ливанский парламент и величественную мечеть Мухаммед Аль-Амина - самую большую в стране.

После посещения Национального музея и музея современного искусства Сурсока, расположенного в красивом особняке, прогуляйтесь по набережной Корниш до Голубиных скал - туристического символа Бейрута. Вернитесь через район Хамра по одноименной улице, чтобы полюбоваться историческими виллами.

Баальбек

Римский город Гелиополис (Гелиполь) в наше время называется Баальбек, здесь находится один из главных археологических памятников страны и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он расположен в 65 км от Бейрута. Храм Юпитера в Гелиополисе был самым большим языческим храмом в римском мире. Его строительство началось где-то около 16 г. до н.э. и длилось до 60 г. н.э. Сегодня от него осталось не так много (из 54 колонн храма устояли только 6), но он все равно впечатляет, а огромный вес блоков - особенно Трилитона Баальбека по 700-1000 тонн каждый - до сих пор удивляет ученых.

Недалеко от храма Юпитера находится мегалитический каменный блок массой более 1000 тонн, который называют южным камнем или камнем беременной женщины - это один из самых больших обработанных человеком камней в мире. Он был обнаружен группой немецких и ливанских археологов в 2014 году.

Другой храм в Баальбеке - храм Бахуса (Вакха) - один из наиболее хорошо сохранившихся руин римского храма на сегодняшний день. Вероятно, он был построен после Храма Юпитер по приказу императора Антонина Пия между 138 и 161 годами нашей эры.

По пути в Баальбек дорога идет мимо рощи знаменитых ливанских кедров - национального символа, увековеченного на флаге. Раньше эти великолепные деревья покрывали весь регион, но в данный момент сохранились лишь несколько кедровых рощ, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Библос

Древний финикийский город Библос или Библ находится в менее чем 40 км к северу от Бейрута, вернее сейчас на его месте стоит город Джебейль. Здесь можно посмотреть руины римских построек, амфитеатр, некрополь, крепость крестоносцев, средневековые церкви, живописный базар и очаровательную рыбацкую гавань.

По дороге из Бейрута в Библос можно увидеть большую статую Девы Марии Ливанской, стоящую на вершине холма Хариса. Белый памятник высотой 8,5 метра, украшающий 20-метровую башню, был построен в 1904 году. Рядом находится и церковь.

Триполи

Ливанский Триполи - второй по величине город страны, расположенный в 85 км к северу от Бейрута. В этом городе история на каждом углу, но самое интересное это крепость Раймунда Сен-Жильского начала 12 века и часовая башня. Здесь также очень много мечетей, церквей, медресе и исторических хамамов. Большинство базаров города специализируются на продаже чего-то определенного, например, есть рынок с парфюмерией, рынок ковров и рынок специй. К городу примыкают единственные в Ливане острова - Пальмовые.

Грот Джейта

Грот Джейта - самая длинная пещера на Ближнем Востоке. Ее верхняя и нижняя пещерные системы соединены системой туннелей. В верхней системе пещер открывается настоящая страна чудес сталактитов, сталагмитов, водопадов и гротов, а в нижней системе находится бирюзовая лагуна, которую можно исследовать на лодке. Недалеко от города Таннорин находится очень красивый водопад Баатара высотой 225 метров, который падает прямо в известняковую пещеру. Его можно посетить в один день с гротом Джейта.

Ливанская кухня

Хотя кухня Ливана похожа на типичную средиземноморскую, у нее много своих особенностей, вариации блюда также зависят от региона. У этой кухни много поклонников и за пределами страны, ливанские рестораны есть в России и во многих других странах.

киббех - котлеты из булгура, мяса и лука

табуле - салат с булгуром, помидорами и зеленью

фаттуш - салат с овощами, зеленью и обжаренным лавашом

манакиш - лепешки с сыром, кунжутом, тимьяном и мясным фаршем

лам би аджин или сфиха - лепешки с мясным фаршем, помидорами и луком (местная пицца)

мамуль - сладкое печенье с орехами

намура - десерт из манной крупы

кюнефе - десерт из теста катаифи с сыром и сахарным сиропом.

Кроме привычного хумуса здесь есть мягкий сыр лабне и соус из жареного красного перца и грецкого ореха. Из более твёрдых сыров интересны шанклиш и сурке.

Нужна ли виза в Ливан?

Гражданам РФ виза ставится в аэропорту Бейрута бесплатно, если срок поездки не превышает 30 дней, если визит в страну продлится до 3 месяцев, то виза ставится за 17$. Также необходим загранпаспорт, действующий еще 3 месяца, подтверждение брони отеля и обратный билет. Пока что прямое авиасообщение между Россией и Ливаном не возобновили, можно добраться до Бейрута с пересадкой в Турции и странах Персидского залива.

В Ливане иногда случаются кризисы различного толка, поэтому перед планированием поездки стоит изучить актуальную информацию о ситуации в стране. С 2020 года в Ливане продолжается экономический кризис, при этом страна во многом продолжает зависеть от туризма. В настоящее время лучшим решением будет поехать в страну с организованным туром.