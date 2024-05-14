Как турецкий БПЛА нашел вертолет президента Ирана

После того, как вертолет президента Ирана исчез с радаров в горной местности провинции Восточный Азербайджан, иранские власти обратились к Турции с просьбой помочь поисками – мест крушения нашел турецкий БПЛА.

Как только власти Турции получили запрос Ирана с просьбой о помощи в поисках вертолета президента страны Эбрахима Раиси, пропавшего с радаров, с авиабазы в турецком городе Ван вблизи иранской границы был поднят беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akıncı, оборудованный высокоточными камерами и датчиками тепла – ему была не страшна непогода, установившаяся в предполагаемом месте авиакатастрофы, рассказал в эфире телеканала CNN Turk глава турецкой компании Baykar, производящей БПЛА, Сельчук Байрактар.

"По просьбе Ирана Турция направила для поисково-спасательной операции БПЛА Akıncı. После обнаружения беспилотником источника тепла координаты района были переданы иранским властям, которые направили в район происшествия десятки поисковых групп. Управление беспилотником в районе поисков осуществлялось через спутник Turksat, власти Ирана получали данные с него в режиме реального времени"

- Сельчук Байрактар

Операцию, которая проходила в чрезвычайных погодных условиях при скорости ветра до 160 км/ч и при видамости, не превышающей нескольких метров, обеспечивал и центр технической поддержки Akıncı в Азербайджане - беспилотник смог опуститься на высоту около 100 метров и сделать снимки места трагедии. БПЛА Akıncı глава турецкой оборонной компании встретил словами: "С возвращением на родную базу!", передает портал Armiya.az.

Маршрут турецкого БПЛА через Flightradar24 отслеживали более 200 тыс человек из разных стран мира.