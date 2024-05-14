Турция объявила траур после гибели Раиси

Общенациональный траур объявлен в Турции после авиакатастрофы, в которой погибли 9 человек, в том числе иранский президент. О решении рассказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция на день погрузилась в траур в связи с трагедией в Иране, где в крушении вертолета погиб президент Эбрахим Раиси. Такое заявление сделал президент республики.

О трауре Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в обращении к нации, с которым он выступил после заседания правительства.

"В связи с гибелью президента Ирана мы приняли решение объявить в нашей стране однодневный траур, чтобы разделить глубокую печаль с иранским народом"

– турецкий лидер

Крушение вертолета президента Ирана

Вертолет с иранской делегацией под руководством президента Эбрахима Раиси разбился на севере Исламской Республики. Точные причины устанавливаются, в качестве предварительных версий выдвигаются сложные погодные условия, а точнее туман, и техническая неисправность.

Во время катастрофы не выжил никто. Все тела уже найдены и опознаны, генетическая экспертиза не понадобится. Тело президента предадут земле 23 мая в Мешхеде, откуда он родом.

Назначена дата внеочередных выборов президента. Они состоятся 28 июня. Кандидаты смогут регистрироваться предварительно с 28 мая.