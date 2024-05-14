Погибшего в авиакатастрофе президента Ирана похоронят 23 мая

Похороны иранского президента Эбрахима Раиси, ставшего жертвой авиакатастрофы, назначены на 23 мая. Такую информацию предоставил вице-президент ИРИ Мохсен Мансури.
По его словам, похороны пройдут в родном городе Раиси Мешхеде (столица остана Хорасан-Резави на северо-востоке страны), передает IRIB.
"Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы"
– Мансури
Вице-президент возглавляет комитет по организации похорон жертв трагедии.
Мавзолей имама Резы – это одна из основных святынь шиитов.
Крушение президентского вертолета в Иране
Напомним, вертолет, на борту которого, кроме Раиси, были глава МИД и другие представители власти, потерпел крушение накануне днем, во время сильного тумана. Сложные погодные условия осложнили поисковую операцию. В условиях плохой видимости, дождя и тумана поиски велись без участия авиации. Они не прекращались ни на минуту, однако найти вертолет, а точнее его обломки, удалось только сегодня рано утром. Оказалось, что вертолет сгорел. Все пассажиры и члены экипажа – в общей сложности 9 человек – погибли.