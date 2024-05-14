Вестник Кавказа

Погибшего в авиакатастрофе президента Ирана похоронят 23 мая

Цветы у посольства Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана назвали время и место похорон Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолета накануне. Его тело предадут земле 23 мая.

Похороны иранского президента Эбрахима Раиси, ставшего жертвой авиакатастрофы, назначены на 23 мая. Такую информацию предоставил вице-президент ИРИ Мохсен Мансури.

По его словам, похороны пройдут в родном городе Раиси Мешхеде (столица остана Хорасан-Резави на северо-востоке страны), передает IRIB.

"Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы"

– Мансури

Вице-президент возглавляет комитет по организации похорон жертв трагедии.

Мавзолей имама Резы – это одна из основных святынь шиитов.

Крушение президентского вертолета в Иране

Напомним, вертолет, на борту которого, кроме Раиси, были глава МИД и другие представители власти, потерпел крушение накануне днем, во время сильного тумана. Сложные погодные условия осложнили поисковую операцию. В условиях плохой видимости, дождя и тумана поиски велись без участия авиации. Они не прекращались ни на минуту, однако найти вертолет, а точнее его обломки, удалось только сегодня рано утром. Оказалось, что вертолет сгорел. Все пассажиры и члены экипажа – в общей сложности 9 человек – погибли.

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