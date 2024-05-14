Внеочередные выборы президента Ирана пройдут 28 июня

Президентские выборы в Иране состоятся чуть более чем через месяц, 28 июня. Дату назвал пресс-секретарь избирательного штаба Мохсен Эслами. Выборы были назначены после того, как президент Эбрахим Раиси погиб 19 мая при крушении вертолета.

Жители Ирана выберут президента на внеочередных выборах в пятницу 28 июня, рассказал представитель избирательного штаба Мохсен Эслами.

"28 июня можно считать днем четырнадцатых [в истории Ирана] выборов президента"

– Эслами

По предварительной информации, уточнил Эслами, регистрация кандидатов стартует 28 мая, передает Mehr. По его словам, именно эта дата была предложена Совету стражей Конституции ИРИ.

Крушение вертолета президента Раиси

Накануне вертолет, на борту которого были президент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и еще 7 человек, разбился в провинции Восточный Азербайджан. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Похороны состоятся завтра в Тебризе. В Иране объявлен пятидневный траур.

Сейчас обязанности президента исполняет первый вице-президент ИРИ Мохаммад Мохбер.